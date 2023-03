TS – Inter, per Lukaku una pausa nel Belgio: ieri non si è allenato

Rallenta Romelu Lukaku, ma non preoccupa secondo Tuttosport. Il belga - sottolinea oggi il quotidiano - "ha saltato l’allenamento di ieri con la Nazionale in vista delle partite con Svezia e Germania. Ma non ci sono problemi fisici per il centravanti dell’Inter. Il ct dei Diavoli Rossi, Domenico Tedesco, ha concesso un giorno di riposo in più a Lukaku, De Bruyne e Trossard. Lavoro alla Pinetina per gli acciaccati dell’Inter: ieri seduta per Bastoni e Gosens. Oggi riprendono Skriniar e Dimarco", si legge sul quotidiano.