Inter, Lukaku tornato di nuovo Big. Da aprile il vecchio Romelu: Inzaghi tentato per il City

L'Inter torna da Napoli sconfitta, ma con una buona notizia: la condizione fisica di Romelu Lukaku è in continua crescita. L'attaccante sta dimostrando partita dopo partita di stare bene e di essere un giocatore ancora decisivo per questa squadra. La speranza del belga è di guadagnarsi un posto da titolare per la finale di Champions League.