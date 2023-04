Lukaku, voto al di sotto della sufficienza. Motivi? Scarso minutaggio e allenamenti…

"Sui motivi, esistono ovviamente versioni differenti. Una delle più accreditate, da chi ha vissuto sia il vecchio Lukaku con Conte sia l’attuale, è che l’attaccante stia pagando anche il conto di allenamenti che non lo migliorano, non lo portano al top della forma, non sono adatti a una struttura fisica come la sua", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Così la vive lo stesso calciatore. È una parte del tutto, certo. Ma dentro c’è spazio anche per un minutaggio non soddisfacente, perché il belga sente di aver bisogno di continuità, in termini di impiego. E anche dentro la stessa partita, lo aiuterebbe giocare più a lungo, senza necessariamente dover essere sostituito: il belga è convinto di essere in grado di fare la differenza, nei minuti finali di una partita. E invece, delle 19 partite stagionali, fin qui solo due le ha disputate per intero. Ecco, fossimo vicino a Natale, Lukaku vorrebbe questo per il finale di stagione. Della serie: fidatevi di me e ci divertiremo".