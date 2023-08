Marchegiani: “Inter, Arnautovic simile a Dzeko. Vedo che Thuram in campo…”

Luca Marchegiani in studio a Sky Sport ha commentato così l’arrivo di Marko Arnautovic all’Inter e non soltanto

Luca Marchegiani a Sky Sport ha commentato così l’arrivo di Marko Arnautovic all’Inter e non soltanto. “Perdi uno come Dzeko, con caratteristiche simili ad Arnautovic. Dzeko al top valeva più di Arnautovic al top, ma sono simili ecco. Rispetto a Thuram, è molto più bravo di testa. A Bologna ha fatto 9 gol in 7 partite, poi si è fatto male e non è andato tanto d’accordo con Motta. Thuram è concentrato su ciò che gli chiede Inzaghi, lo vedi applicato, vuole migliorare e capire.