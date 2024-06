"Martedì è il giorno del nuovo consiglio d’amministrazione dell’Inter e di conseguenza dell’elezione del nuovo presidente nerazzurro. Sono ore febbrili per questa scelta, sarà una fine settimana di colloqui per Oaktree. La candidatura forte resta quella di Carlo Marchetti, notaio milanese molto noto in città e di provata fede interista. Non è nuovo, in viale della Liberazione: da tre anni fa parte del CdA da figura indipendente, anche se evidentemente vicino al fondo Oaktree. Marchetti non è però l’unico nome in corsa. Di sicuro, si è capito che il presidente sarà italiano", scrive La Gazzetta dello Sport.