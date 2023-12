Marco Barzaghi: “Anche l’Inter sta pensando a Muriel: è in scadenza con l’Atalanta ma…”

Nel corso del TG di Sport Mediaset, Marco Barzaghi ha confermato come l'Inter stia pensando a Muriel , in scadenza di contratto con l'Atalanta:

"Essendo in scadenza di contratto a giugno, è normale che tanti club, anche tra i più importanti come Milan e Inter, stiano facendo un pensierino al colombiano per rinforzare attacchi che avrebbero bisogno delle sue magie. Se Muriel dovesse confermare la sua seconda giovinezza, però, difficilmente Gasperini se lo farebbe scappare, con un rinnovo che si sta cominciando a scrivere in quel di Bergamo"