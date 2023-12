Anche il nome di Luis Muriel è stato accostato all’Inter per l’attacco nelle ultime settimane. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport. “Sono circolate anche voci relative a Muriel: il colombiano è in scadenza a giugno con l’Atalanta, sarebbe opzione praticabile solo se il club bergamasco lo lasciasse libero in anticipo, cosa non immaginabile al momento”, si legge. Il colombiano è reduce da 4 gol nelle ultime 3 partite tra campionato ed Europa League.