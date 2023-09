Marianella: “Thuram? Perfetto per l’Inter, vi spiego perché. Quando si parlava di Milan…”

In studio a Sky Sport dopo le partite delle nazionali, Massimo Marianella ha parlato così di due nuovi acquisti dell’Inter e non soltanto: “Thuram è un attaccante di fatica, non il classico 9 di posizione. Per me è perfetto per l’Inter. Si parlava di Milan, non è la sua dimensione tattica perfetta. L’Inter gioca con due punte invece, ha di fianco Lautaro Martinez, può andare ad allargarsi come ha sempre fatto, è la dimensione ideale per lui.