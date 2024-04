"Poiché la situazione finanziaria del club, nonostante gli introiti da diritti tv e le ingenti risorse da botteghino garantite da un San Siro sempre pieno, esclude voli pindarici, occorre di nuovo sorprendere i concorrenti. Così il management nerazzurro non si è fatto trovare impreparato: si è già aggiudicato a zero Mehdi Taremi del Porto, pronto a firmare un contratto triennale. E Piotr Zielinski è l’altra gemma già virtualmente aggiunta all’organico. Ci sarà tempo per pensare all’innesto in difesa: un’idea conduce a Nacho, svincolato al Real".

"In attacco considerando il rendimento non eccellente di Sanchez e Arnautovic occorrerà guardarsi attorno per avere una rosa completa su più fronti, alla luce di una edizione della Champions allargata. Ciro Immobile, determinato a lasciare la Lazio, si è proposto ma la pista non scalda. L’islandese Gudmundsson, il jolly offensivo del Genoa, valutato dai liguri 30 milioni rappresenta un profilo gradito: peccato che si sia inserita anche la Juventus".

(Corriere della Sera)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.