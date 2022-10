Marotta: “Inzaghi non legato a prossimi risultati. Obiettivo stare in zone alte il 13 novembre e poi…”

"Sono esternazioni che ogni allenatore rilascia, sicuramente non ci hanno turbati. Dobbiamo valutare il momento che è apparentemente di crisi, abbiamo perso certezze e dobbiamo ritrovarle. In studio ci sono esperti, si ritrovano con prestazioni e risultati positivi.

Inzaghi non legato ai prossimi risultati? Assolutamente no, facile dare sempre la colpa all'allenatore, dobbiamo valutare a 360 gradi, capire il momento, tutti noi con Inzaghi e i giocatori dobbiamo venirne fuori. Non si è improvvisato allenatore dell'Inter. Il vissuto fa crescere personalmente, l'esperienza può servire a tutti noi per migliorare e uscire dal momento. Oggi l'aspetto motivazionale è fondamentale, sappiamo che il Barcellona nei valori è superiore, le motivazioni dipendono solo ed esclusivamente da noi".