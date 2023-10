Marotta: “Molto felici di Inzaghi, vuole spettacolo. Poi siamo l’Inter, bisogna vincere”

Beppe Marotta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del bilancio di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Un bilancio ampiamente positivo, sia come risultati che come qualità di gioco. Ora si cerca la vittoria in campionato:

«Il suo bilancio è molto positivo, la società è molto contenta di lui. È arrivato all’Inter con una sola esperienza alle spalle da tecnico, nella Lazio. È giovane, rispetto alla media degli allenatori del nostro campionato, dunque può consolidarsi. È diverso dagli altri tecnici che ho avuto in passato, come è giusto che sia: lui è per un calcio aperto, spettacolare, che fa divertire. Poi siamo l’Inter: lo spettacolo deve coniugarsi con le vittorie, altrimenti giocare bene non serve a nulla».