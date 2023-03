Marotta: “Porto-Inter di rilevanza estrema ma guai a pensarci ora. Con lo Spezia stesse insidie”

L'Inter gioca questa sera contro lo Spezia , gara importante per tenersi il secondo posto e per arrivare al meglio alla sfida contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions. Prima della sfida, ai microfoni di Dazn ha parlato l'ad dei nerazzurri Beppe Marotta:

C'è il rischio di avere la testa al Porto?

"Non deve assolutamente succedere. Non dobbiamo pensare al Porto anche se è un appuntamento di rilevanza estrema. La Champions è la massima competizione calcistica ma non dobbiamo dimenticare il campionato. Serve determinazione. È evidente che oggi le insidie sono le stesse, anche se martedì ci sarà un'altra atmosfera".