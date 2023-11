Marotta a Sky: “Inter ha conseguito consapevolezza ed esperienza. Felici di Inzaghi”

-I passi in avanti di Inzaghi...

Siamo contenti, abbiamo notato la sua crescita. È bravo e accompagnato da competenza e conoscenza tocca il massimo. Sta acquisendo sicuramente esperienza in Europa e nella fascia dei giovani allenatori, può ancora migliorare, siamo fieri ed orgogliosi di averlo con noi.

È una squadra rivale giovane e spensierata, non facile da affrontare, ma sono ottimista. Se riusciremo poi a vincere accettiamo queste emozioni come la sofferenza.

