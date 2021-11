Marotta: “Stadio? Spero si possa arrivare alla realizzazione quanto prima. Eriksen…”

A margine dell'evento 'La squadra di Milano e le sue sfide presenti e future', Beppe Marotta ha risposto alla domanda dei giornalisti

A margine dell'evento 'La squadra di Milano e le sue sfide presenti e future' che si è tenuto nella sala Belvedere Pirellone, Beppe Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti. Presente anche l'inviato di FcInter1908.it. "L'inizio dell'Inter? Io sono sempre ottimista, soprattutto sono in grado di dire che le premesse erano queste. C'è un valore di una squadra e di un allenatore e c'è una grande tranquillità da parte della società nel far lavorare tutti gli addetti ai lavori in massima tranquillità".