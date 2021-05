Marotta: “Seconda stella il sogno. Progetteremo il futuro con la proprietà. Aspettiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Beppe Marotta esprime la propria felicità per la vittoria dello scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Beppe Marotta esprime la propria felicità per la vittoria dello scudetto. il dirigente nerazzurro elogia il lavoro di Conte e parla dei piani futuri del club: "Il sogno è vincere il ventesimo scudetto e conquistare la seconda stella. Conte allenatore vincente, nel suo dna ha valori importanti ed è riuscito a trasmetterli ai suoi giocatori. A breve ci si siederà con la proprietà, che ci indicherà le linee guida, e progetteremo il futuro. Modello calcistico italiano e europeo da rivedere, non garantisce più sostenibilità. Pandemia ha creato contrazione ricavi, costi invece sono rimasti. Obiettivo è anche ridurre costo del lavoro, ingaggi calciatori pesano per oltre il 60%".

"Frasi di Conte sono sempre state di stimolo, è allenatore vincente che viaggia molto forte. Ha carattere spigoloso ed è giusto e bello che sia così. Rivalsa su Juventus? No, solo sana competitività. Appagante interrompere egemonia bianconera. Rapporti buoni, ma in campo cerchi di vincere. Ieri è diventato concreto il sogno di vincere che avevo all'inizio della mia avventura nerazzurra. Futuro? Aspettiamo linee guida società, in questo momento posso dire che contrazione costi è obiettivo di tutti i club, non solo nostro. Proprietà ha profuso tanti investimenti, bisogna confrontarsi, ma presupposti sono positivi. Festa scudetto? Purtroppo ci sono impedimenti legati alla sicurezza. Già ieri si è andati oltre le regole nonostante nostri appelli. Dispiace non avere pubblico durante premiazione ufficiale, desolante e brutto".