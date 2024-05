«Sentire, vedersi in video era frequente per tutti noi dirigenti ed è una cosa abbastanza tranquilla. Poi Steven (Zhang.ndr) si è appassionato ed è diventato tifoso di questa squadra e spero possa seguire le nostre partite e le nostre avventure. Poi devo dire benvenuto a questo fondo nuovo composto da persone che ci danno ampia garanzia». Così su DAZN, Beppe Marotta, ha parlato dell'addio all'Inter di Steven Zhang e dell'ingresso in società di Oaktree.