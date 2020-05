Inter, Materazzi: “5 maggio? Vi ricordo il 2010, alba del Triplete: il vostro peggior incubo”

“E a chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l’alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo… 5/5/2010”. Così Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, in un post su Instagram in celebrazione alla vittoria della Coppa Italia da parte dei nerazzurri dieci anni fa. Matrix ha risposto a tutti i tifosi che hanno inneggiato al 5 maggio 2002, rispondendo con il primo trofeo del Triplete, conquistato nel 2010.