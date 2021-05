Mendez (ESPN): “Juve, rigore scandaloso. Rapina contro l’Inter. La vogliono in CL sì o sì”

Richard Mendez, giornalista ESPN, commenta in maniera durissima il rigore concesso alla Juve che ha deciso la sfida contro l'Inter

"Il rigore scandaloso per la Juventus contro l'Inter fa parte di quelle rapine calcistiche per una squadra che voglono in Champions League sì o sì. Le cose devono essere guadagnate. A proposito, la Juventus è un altro dei club "salvatori del calcio" della Super League europea".