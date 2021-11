Mentana: “Interspac idea seria assolutamente in piedi. Se Suning non ha i soldi…”

In collegamento con Tiki Taka, Enrico Mentana, direttore del TgLa7 e noto tifoso dell'Inter, è tornato a parlare dell'ipotesi Interspac

"L'azionariato popolare è un'idea seria. Se Suning ha i soldi, non c'è bisogno dell'azionariato popolare. Se succede ciò che successo l'estate scorsa può esserci bisogno. Non è una colletta, non sono soldi a fondo perduto. La cosa è ancora in piedi, c'è una grande società che sta facendo il piano attuativo. L'azionariato è possibile se dietro ci sono comunque grandi soggetti come nel Bayern Monaco. C'è Cottarelli, che qualcosa nel Paese ha fatto e sa cosa vuol dire un bilancio, sta lavorando sull'ipotesi. E' un piano B: tutti vorremmo che Suning dicesse che i problemi sono tutti risolti e che compriamo Messi e Cristiano Ronaldo. Ma, se non è così, l'ipotesi è assolutamente in piedi. Cottarelli e Bonolis si sono sentiti".