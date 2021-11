Mercato, Duvan Zapata: “Sono stato tentato dall’Inter ma credo che…”

Duvan Zapata ha parlato dell'affare sfumato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester United

"Sono stato tentato dall'Inter, ma io avevo le mie idee, sono contento di essere rimasto qui a Bergamo. Credo sia stata la cosa migliore per me e per la mia famiglia, il mio futuro? Lo vedo sempre qua, nerazzurro".

Il colombiano ha parlato anche della sfida di domani con i Red Devils: "Mi aspetto una partita tosta, come tutte quelle che ci sono in queste competizioni. Hanno appena vinto in campionato, l'intensita' sara' alta, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre capacita', dobbiamo cercare di vincere questa partita in casa. Il gol prima poi arrivera', ma l'importante e' fare una buona partita per poter conquistare i tre punti".