Mercato Inter, c’è Buchanan: i dettagli dell’operazione. Il prossimo movimento sarà in uscita

Simone Inzaghi ha l'esterno che voleva. Dopo l'infortunio di Cuadrado che sarà ai box fino ad aprile, l'Inter si è cautelata anticipando l'arrivo di Tajon Buchanan . Come anticipato da FcInter1908, I nter e Bruges hanno trovato l'accordo per l'esterno canadese che potrebbe sbarcare a Milano già domani. "L’operazione sarà da 10 milioni complessivi, bonus inclusi, con una parte fissa vicina ai 7 milioni. Gli ultimi dettagli da chiarire riguardano tempi ed entità delle rate. Un peso importante l’ha avuto anche la volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Come testimonia anche la modalità dell’operazione, a titolo definitivo fin dal primo momento, si parla di un giocatore che per l’Inter è stata fin dall’inizio la scelta numero uno, alla luce delle sue caratteristiche tecniche e di un rinforzo in prospettiva sul versante destro anche nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto di Dumfries. Nell’immediato per puntare alla seconda stella serviva un’alternativa pronta, da inserire subito negli schemi di Inzaghi e per farlo adattare il prima possibile ai ritmi del calcio italiano".