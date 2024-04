"Anche se nel calcio di oggi non esistono più intoccabili dinanzi a grandi offerte, che possono generare il cosiddetto player trading sul mercato come ammesso proprio da Marotta. Tradotto: dovesse arrivare un'offertona stile Onana-United della scorsa estate per chi è stato preso a parametro zero (ad esempio Thuram che piace a PSG e Manchester United) si potrebbe riflettere seriamente su un sacrificio. Con Gudmundsson (Genoa), Immobile (Lazio) e David (Lille) come possibili sostituti. In uscita Cuadrado, Sensi, Sanchez e Klaassen in scadenza più Audero (il riscatto dalla Samp per 7 milioni è ritenuto alto)".