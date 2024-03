Il tecnico non vuole una squadra appagata per lo scudetto ma chiederà di alzare ancora l'asticella in questo finale di stagione

"Questo il messaggio che sia la società sia l’allenatore hanno voluto trasmettere alla squadra in queste ore. Inzaghi l’ha fatto a caldo e si è ripetuto anche ieri al rientro ad Appiano: la squadra deve sapersi rialzare, deve essere orgogliosa del cammino stagionale. Ma non deve sentirsi appagata per uno scudetto già nelle sue mani. A Madrid non tutto ha funzionato, in questo senso", spiega La Gazzetta dello Sport.