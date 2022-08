Milan-Inter, biglietti settore ospiti: prezzi e fasi di vendita, tutte le info

Il derby è in programma sabato 3 settembre alle 18:00: ecco le fasi di vendita per il Secondo Anello Verde e i prezzi

MILANO – Il settembre nerazzurro si aprirà con uno dei match più attesi della stagione, il Derby di Milano, che si giocherà sabato 3 alle 18:00 al Meazza. Per una sfida così importante servirà ancora una volta tutto il calore e la voce del tifo nerazzurro.

Da mercoledì 17 agosto i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 45 € comprensivo di prevendita. Sono previste cinque fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2022/23 fino alla vendita libera.

Tutti i biglietti saranno esclusivamente in formato PDF Print@Home e non saranno caricati digitalmente sulle tessere Siamo Noi, che restano invece necessarie per poter accedere alla vendita.