Milan-Inter, Inzaghi ha la possibilità di cambiare un destino già scritto. Sa che il club…

"È tutto qui, in fondo. Eliminare ora il Milan e staccare il biglietto per Istanbul vorrebbe dire per Inzaghi cancellare quel ricordo. Sistemare i conti, appunto. Questo è il punto più alto della carriera di Inzaghi e Pioli, il posto al sole di Istanbul è un treno che chissà se mai ripasserà. Inzaghi arriva a questa semifinale dopo aver pianificato tutto a tavolino, dal punto di vista delle energie psicofisiche".

"La sua panchina è stata in discussione e lo sa anche lui. Sa che la società ha riflettuto pure sul cambio in corsa. E che probabilmente, non ci fosse stato un calendario compresso come quello di aprile, il cammino in campionato lo avrebbe condannato. Benedetta Champions, benedette coppe. Inzaghi si è appoggiato alle sue certezze ed è andato avanti. E ora ha davanti a sé la possibilità di cambiare un destino già scritto, in ottica futura".