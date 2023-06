Intervenuto in Esclusiva ai microfoni di Sportitalia, durante il match di Operazione Nostalgia, Diego Milito ha parlato del percorso stagione dell'Inter. Queste le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro: "Credo che l'Inter abbia fatto una grandissima stagione: grande percorso in Champions e in Coppa Italia. Anche in campionato si è ripresa bene negli ultimi mesi, ma il percorso in Champions League è stato straordinario.