Leggendo i numeri, si scopre ancor di più quanto Henrikh Mkhitaryan sia stato importante in questa stagione per l'Inter di Inzaghi. Numeri che potrebbero rimpolpati nella prossima annata, quando ad aiutarlo ci sarà anche Piotr Zielinski. Con lui, l'armeno potrebbe rifiatare di più e dare ancor più qualità al centrocampo nerazzurro:

"La mappa che raffigura le posizioni occupate in campo da Mkhitaryan in stagione è chiara: Henrikh è ovunque. Chiaramente è presente maggiormente a sinistra, ma è davvero un tuttofare in campo, giocatore simbolo (se ce n'è uno) del calcio fluido di Simone Inzaghi, in cui tutti fanno tutto. Lo si trova in mezzo al campo, nella propria area e in quella avversaria. Vince più della metà dei duelli a partita (54,5%) e porta a termine più della metà dei dribbling (54%): quantità o qualità, poco cambia".