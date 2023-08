Mkhitaryan: “Istanbul è il passato. Inter nuovo in finale? Ci siamo. E vogliamo vincere tutto”

Tra gli obiettivi, c’è pure quello di dimostrare che l’exploit in Champions non è stato un caso?

«Arrivare in cima una volta è meno difficile che ripetere lo stesso percorso o stabilizzarsi a un certo livello. Di certo, siamo pronti per la sfida perché abbiamo una squadra davvero forte: vediamo chi ci capiterà nel girone e poi ricomincerà la corsa. Noi ci siamo. E poi non c’è solo la Champions: lo scudetto è un obiettivo di tutti, sappiamo quanto sia importante per i tifosi, ma non dimentichiamoci di Coppa Italia e Supercoppa. Vogliamo anche quelle: sono trofei e, se li vinci, ti viene fame per continuare a vincere».