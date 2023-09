Inter, Inzaghi sceglie ancora Mkhitaryan. L’armeno dal 1′: Barella-Frattesi, tutto rimandato

Ci sarà poco turnover nell'Inter che questa sera affronterà il Sassuolo a San Siro. Soprattutto a centrocampo. Non sarà Mkhitaryan a riposare, l'armeno sarà ancora una volta schierato dal 1' da Inzaghi insieme a Calhanoglu e Barella. Frattesi avrà spazio a gara in corso.

"Chi sognava di vedere il debutto dal primo minuto del tandem Barella-Frattesi rimarrà deluso: per Davide niente maglia da titolare da ex contro il Sassuolo. Tocca ancora a Mkhitaryan, perché Simone Inzaghi e i compagni proprio non riescono a fare a meno del suo talento e della sua intelligenza calcistica. Come lo scorso anno, quando nonostante il calendario intasato alla fine riposavano tutti, tranne l’armeno. Così è anche stavolta: Calha ha saltato la Champions per affaticamento, Barella ha risposato contro l’Empoli, oggi poteva toccare a Micki, ma niente da fare", rivela La Gazzetta dello Sport.