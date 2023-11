Mondiale per club 2025, Inter già qualificata. Ranking, formula: tutto quello che c’è da sapere

QUALE RANKING — Come si calcolano i punti? La Gazzetta ha rivelato da tempo i due progetti sul tavolo. Il metodo più semplice sarebbe quello del ranking Uefa per club, usato per le teste di serie nelle coppe (e qui depurato dei risultati non Champions). Prevede: 2 punti vittoria, 1 pari, 4 bonus partecipazione, 5 ottavi, 1 quarti, 1 semifinali, 1 finale. Siamo alla quarta giornata dei gruppi, ci sono 26 punti disponibili fino alla finale. L’altro metodo è quello pensato dalla Fifa, una variazione sul tema. Prevede: 3 punti vittoria, 1 pari, 5 bonus partecipazione. I punti disponibili da qui alla finale del 1° giugno a Wembley sono 27. Non è la stessa cosa. Per esempio: vincere una partita, per il sistema Fifa, è più redditizio.

QUALIFICATE — Con entrambi i sistemi abbiamo già 6 qualificate: Chelsea, Real Madrid e City (campioni ‘21, ‘22, ‘23), Bayern, Inter e Psg (per ranking). Restano 6 slot: uno andrà ai campioni del 2024, ma, se si tratta di un club già qualificato, si ricorrerà per tutte al ranking. In Germania si sfidano Borussia e Lipsia. In Spagna duello tra Barça (in vantaggio col metodo Fifa) e Atletico (davanti con quello Uefa). Il Portogallo avrà il Porto e spera nel Benfica che, però, teme Salisburgo o Shakhtar.

MILAN-JUVE — Chi andrà negli Usa con l’Inter? Oggi in entrambi i sistemi è avanti la Juve. In quello Fifa, ha +10 sul Milan e +13 sul Napoli. In quello Uefa, +8 sul Milan e +13 sul Napoli. Ma i bianconeri non possono aggiungere punti. Il Napoli in prospettiva è messo meglio: un pari col Braga e sono ottavi. Ma ha meno punti. Il Milan ha più punti e sembra più minaccioso per la Juve, però rischia di non qualificarsi. Un triangolo niente male, l’Inter osserva beata.

FORMULA — Questo Mondiale l’avevano pensato Infantino e Boban (quand’era Fifa). Adesso ci siamo, con finanziatori che garantiscono almeno 2 miliardi di montepremi. Si gioca nell’anno dispari prima del Mondiale “vero”. Le finaliste sono 32, divise in 8 gruppi da 4. Le prime due si qualificano per gli ottavi, poi eliminazione diretta fino alla finale. Sede, gli Usa. Date non decise: si potrebbe partire il 16 giugno e finire entro il 6 luglio, comprimendo il torneo, perché a metà agosto ricominciano i campionati. Qualificate anche Al Hilal e Urawa Reds (Asia); Al-Ahly e Wydad Casablanca (Africa); Palmeiras, Flamengo e Fluminense (Sud America); Monterrey, Seattle Sounders e Leon (Nord-Centro America). Per Milan e Napoli sfida lanciata alla Juve. Una su tre ce la farà.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.