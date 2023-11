Juve-Inter, Stadium già esaurito da tempo. Oltre 2000 i nerazzurri nel settore ospiti

"Se l’Inter è prima in Serie A (anche) per spettatori medi nelle gare casalinghe, l’inizio di campionato convincente ha senz’altro riportato entusiasmo in tutto l’ambiente juventino. Prova ne è il successo dei mini-abbonamenti, che sta facendo maturare l’idea, in seno ai dirigenti della Continassa, di riaprire la campagna per il tesseramento annuale (in estate ci si era fermati a 17.200 sottoscrittori). Non è ancora noto, invece, se ci sarà una coreografia particolare allo Stadium per la partitissima, dopo il ritorno del tifo organizzato in curva Sud", aggiunge Gazzetta.