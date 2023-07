Morata, l’Inter arriva a 15: dall’Atletico nessuno sconto. C’è anche la Juve: incontro a Milano

"L’azione degli agenti è un tentativo concreto di provare ad accontentare il giocatore, che vorrebbe evitare di partire per la tournée in Corea del Sud con l’Atletico, con partenza in programma lunedì. E allora restano cinque giorni a partire da oggi per trovare una soluzione. La Juve ci proverà di nuovo, probabilmente già oggi, perché le parti ieri si sono salutate promettendosi un aggiornamento rapido. Se l’incontro con la Juve è andato in scena lontano dai riflettori, assai più spettacolare è stato quello con l’Inter, vista la presenza delle telecamere sotto la sede. E all’uscita, l’avvocato Beppe Bozzo – intermediario – ha fatto melina: «È andata bene, non posso aggiungere altro». Il «bene» di Bozzo è figlio della volontà dell’Inter di chiudere per Morata anche in fretta, ma alle condizioni del club nerazzurro. Che ha presentato un’offerta da 15 milioni pagabili in più esercizi e ritiene questa l’unica strada percorribile al momento. Vedremo se oggi la Juve (che comunque deve sempre prima vendere) rilancerà o se l’Atletico deciderà di accettare entro il weekend la proposta dell’Inter", aggiunge il quotidiano.