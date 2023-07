Marca – Morata, le 20 di stasera il limite per comprarlo. Preferisce Roma e Juve all’Inter

Questo è il termine entro cui l'agente dell'attaccante, Juanma López, deve trovare una via d'uscita per il giocatore

Alle 20:00 di oggi, l'aereo charter noleggiato dall'Atlético decollerà per la Corea del Sud. Da capire se ci sarà sul volo anche Alvaro Morata. Questo è il termine entro cui l'agente dell'attaccante, Juanma López, deve trovare una via d'uscita per il giocatore. In Italia pressano per lui, ma lui sembra preferire Roma e Juventus a Inter e Milan.