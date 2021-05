Moratti: “Inter, ciclo possibile. Zhang? Mi ha chiamato lui. Conte? Non sapevo…”

Le parole dell'ex presidente: "E' strana la vita, è stata l'Inter, la nemica numero uno della Juventus, che ha rotto il dominio: ora dobbiamo cercare di tenerlo noi se possibile"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri con quattro giornate d'anticipo: "Bellissimo, è stato più rilassante ma porta la stessa felicità. Zhang? E' stato bravo, mi ha chiamato lui: mi è sembrato strano. Gli ho fatto i complimenti, è stato bravo e carino come sempre. La squadra è forte, l'allenatore pure e la società si è rimessa a posto: il ciclo è possibile. Conte aveva già dimostrato di essere molto bravo, non sapevo quale fosse l'impatto con la città e la squadra: è stato molto positivo, soprattutto con la squadra, era quella la cosa che importava di più. L'anno scorso ci è andato vicino, quest'anno l'ha portato a casa. E' strana la vita, è stata l'Inter, la nemica numero uno della Juventus, che ha rotto il dominio: ora dobbiamo cercare di tenerlo noi se possibile".