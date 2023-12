Moretto conferma: “Inter punta Buchanan per gennaio: Brugge pronto a…”

L’Inter punta Tajon Buchanan per gennaio. Contatti costanti con l’entourage del canadese che ha un contratto in scadenza a giugno 2025

Tajon Buchanan è un obiettivo concreto dell'Inter per la fascia destra. Il club nerazzurro è alla ricerca di un rinforzo dal mercato vista l'operazione di Juan Cuadrado e il canadese è il primo nome, come conferma anche Matteo Moretto: "Contatti costanti con l’entourage del canadese che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Il Brugge è pronto ad ascoltare eventuali offerte, sa che Buchanan non rinnoverà perché vuole provare una nuova esperienza".