Inter, addio Onana tra oggi e domani: le cifre finali. Il piano per Sommer-Trubin

Inter, a ore addio Onana — L’ormai probabilissima partenza di Onana, priverà un altro portiere per il raduno (l’ex Ajax, in caso di mancato accordo, si sarebbe presentato alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti) e anche per questo motivo Piero Ausilio e Dario Baccin hanno deciso di accelerare per Raffaele Di Gennaro, acquistato a titolo definitivo dal Gubbio e ieri già arrivato a Milano: oggi l’ex canterano (requisito fondamentale per le liste), si sottoporrà all’iter delle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Di Gennaro prenderà il posto lasciato vacante da Alex Cordaz, andato all’Al-Nassr con Marcelo Brozovic.

Il piano per Sommer... — Per Yann Sommer e Anatolij Trubin si dovrà invece ancora pazientare ma non è casuale l’ordine con cui i nomi sono stati scritti. L’Inter affonderà il colpo prima sullo svizzero anche perché grazie a un accordo preso a gennaio quando è andato al Bayern Monaco dal Borussia Mönchengladbach, il portiere ha ottenuto garanzia di essere ceduto per una cifra di 6 milioni, pari a quanto è a bilancio. L’Inter ha già informato il Bayern dell’interessamento e tutto fa pensare che non sarà difficile arrivare presto alla fumata bianca.

... e Trubin — Più faticoso invece convincere lo Shakhtar Donetsk a cedere il suo gioiello a prezzi di saldo: perché è vero che Trubin ha un solo anno di contratto, ma è altrettanto vero che gli ucraini vogliono monetizzare e chiedono 35 milioni, forti dell’interessamento di un paio di club di Premier. Per far andare a posto tutti i tasselli, oltre alla volontà del portiere (che vuole l’Inter) potrebbe essere utile inserire una percentuale sulla rivendita in favore dello Shakhtar ma qui - come facilmente intuibile - occorrerà tempo per mettere tutti i tasselli a posto”, si legge.