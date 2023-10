Mourinho: “Espulsione? Ho fatto due gesti, zero insulti. Loro invece…”

Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza, Jose Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così del gara dei suoi: "Loro non meritavano di perdere: sono molto felice per i tre punti perché ho visto la mia squadra sempre in difficoltà. Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, fisicamente siamo stati in sofferenza: l'avversario ha giocatori bravi e allenatore bravo, abbiamo vinto con il cuore. Senza Dybala e Pellegrini ci manca un link che abbiamo provato a trovare con Aouar: stiamo giocando con i due attaccanti puri, ma se nessuno dei due è un creativo, è più difficile.