GdS – Inter, prossimi mesi decisivi per Mulattieri, Salcedo ed Esposito: il punto

Sono ora 3 gli attaccanti di proprietà nerazzurra in Serie B: da loro ci si aspetta una seconda parte di stagione importante

Fabio Alampi

Samuele Mulattieri, Eddie Salcedo e Sabastiano Esposito: sono ora 3 gli attaccanti di proprietà dell'Inter in Serie B. Per loro saranno mesi importanti, in vista di un'estate che potrebbe essere decisiva per conoscere il loro futuro in nerazzurro. Il primo sta confermando a Frosinone quanto di buono fatto la scorsa stagione a Crotone, gli altri due cercano il riscatto dopo mesi difficili tra Bari e Anderlecht.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "(Mulattieri) è la sorpresa dell'anno tra tutti i calciatori di proprietà dell'Inter che sono in prestito in altre squadre. Il Frosinone sta dominando la Serie B e Samuele, a soli 22 anni, è una pedina fondamentale della formazione di Fabio Grosso. Nel curriculum può avere un peso determinante essere il capocannoniere della squadra che vince il campionato e per questo motivo in viale della Liberazione l'attenzione è alta. [...] Delle sue prestazioni se n'è accorta anche mezza Serie A e non è un caso che nella sessione di calciomercato appena conclusa diversi club abbiano fatto dei sondaggi per il classe 2000. Mulattieri piace a Empoli e Udinese, che peraltro aveva accarezzato per qualche giorno l'idea di un trasferimento immediato. In caso di offerta nei prossimi mesi, l'Inter si troverebbe davanti a un bivio: vendere e monetizzare incassando un piccolo tesoretto oppure optare per un nuovo prestito aspettando un'ulteriore crescita del giocatore?".

"Salcedo sta faticando a imporsi a dispetto delle magie mostrate da teenager e i nerazzurri valuteranno in estate come trattare il giocatore in scadenza nel 2024. Esposito ha invece deluso all'Anderlecht. [...] Ora è tornato in patria prendendo proprio il posto di Salcedo al Bari e l'Inter ha tutto l'interesse di vederlo sbocciare come ci si aspetta da quando ha mostrato precocemente le sue capacità. Per lui, a vent'anni, è fondamentale non perdersi e continuare a fare progressi. Potenzialmente è ancora destinato a tornare a vestire i colori nerazzurri, altrimenti al club madre converrà provare a cederlo a titolo definitivo, tra un anno e mezzo, se quest'anno fosse ancora acerbo. È sotto contratto fino al 2025".