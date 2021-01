Musso e De Paul, gioielli Udinese nel mirino dell’Inter: ultima sfida da avversari?

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che affronta domani l’Udinese di Juan Musso e Rodrigo De Paul: i due argentini, richiestissimi sul mercato, sono da tempo nel mirino anche dei nerazzurri, e potrebbero ritrovarsi come compagni di squadra proprio a Milano. Magari già nella prossima stagione: che quella di domani sia la loro ultima sfida da avversari contro l’Inter?

MUSSO – Il portiere argentino viene indicato da tempo come uno dei possibili eredi di Handanovic: le richieste dell’Udinese (almeno 30 milioni di euro) hanno fin qui bloccato sul nascere ogni discorso, ma i buoni rapporti tra i due club potrebbero agevolare un’eventuale trattativa. Musso ha smentito contatti diretti con l’Inter, ma non è un mistero che i nerazzurri lo considerino un’opzione concreta per il futuro della porta interista.

DE PAUL – Anche il centrocampista argentino è da tempo nel mirino dell’Inter: talentuoso, adatto al 3-5-2 di Conte, nel pieno della maturità calcistica, ha messo d’accordo dirigenza e staff tecnico nerazzurri. Per De Paul sembra essere arrivato il momento di lasciare Udine dopo cinque stagioni, e i nerazzurri sono pronti ad affondare il colpo questa estate: un’eventuale trattativa che coinvolga anche Musso potrebbe convincere i friulani ad abbassare le proprie pretese.