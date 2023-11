Causa dai creditori a Hong Kong: per Steven Zhang nuova udienza in vista

“In particolare, in base alla prima richiesta di giudizio, Steven Zhang dovrà davanti a un giudice per quello che appunto viene chiamato “esame del debitore”. In particolare, si legge nei documenti depositati negli USA dai creditori, Zhang sarà “interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza” con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Inoltre, Zhang dovrà anche “produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere” relativo ai suoi beni e alle sue passività.

Secondo i creditori, si tratta di “un controinterrogatorio” in cui il debitore deve rispondere a tutte le domande “abbastanza pertinenti e poste correttamente” e fornire “tutti i dettagli necessari”. “Questa procedura aiuterà ad accertare quali beni appartengono a Zhang e quali debiti gli sono dovuti, in modo che possano essere utilizzati per soddisfare la sentenza di Hong Kong e il debito che ha nei confronti di China Construction Bank Asia”, si legge ancora nei documenti.

L’esame del debitore di Hong Kong riguarderà: attività, passività, entrate e spese di Zhang, cessioni di attività e trasferimenti di attività da parte di Zhang; i suoi affari; i suoi mezzi per soddisfare la sentenza di Hong Kong; e se Zhang ha strutturato in modo improprio i suoi beni e il suo rapporto con l’Inter per evitare di ottemperare alla sentenza di Hong Kong", si legge.

(Fonte: calcioefinanza.it)

