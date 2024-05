Da domani il fondo potrebbe prendere il controllo dell’Inter. Non è la prima volta che Oaktree tenta di entrare in campo. Lo scorso ottobre ha presentato alla serie A un’offerta da un miliardo a stagione per le immagini del campionato. La proposta è stata respinta dalla Lega, ma il fondo non si è dato per vinto. Qualche mese più tardi, secondo indiscrezioni, Oaktree si è fatto avanti anche con la serie B, proponendo di creare una piattaforma per valorizzarne i diritti televisivi. Di nuovo, l’affare è sfumato. Ora, però, Oaktree si appresta a entrare nel calcio europeo dalla porta principale del club campione d’Italia".