Oaktree non ha ancora un compratore pronto per l'Inter. Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui ci sono due indizi fondati

Oaktree non ha ancora un compratore pronto per l'Inter. Lo sostiene il Corriere dello Sport, secondo cui ci sono due indizi fondati sul fatto che nessun altro acquirente abbia avviato procedure concrete per l'acquisizione del club nerazzurro.