Giornale – Inter, 4 squadre su Fabbian. Se parte Onana due giovani o due usati sicuri in lizza

In uscita D'Ambrosio (niente rinnovo) e Fabbian (lo vogliono in prestito Bologna, Lecce, Frosinone e Genoa), mentre per Onana il Manchester United é pronto a mettere sul piatto 45-50 milioni per strapparlo ai nerazzurri. Per la successione piacciono i giovani Trubin (Shakhtar) e Mamardashvili (Valencia), occhio però agli usati sicuri Navas e Sommer in uscita rispettivamente dal PSG e Bavern.