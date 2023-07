Onana, la minaccia United poi l’accordo con l’Inter in serata. Mancano solo i bonus

"Al massimo si slitterà di poco, comunque non oltre il week-end. Per la verità, lungo quest’ultimo chilometro prima di vedere il traguardo non sono mancate le turbolenze. E non solo perché i tempi si sono dilatati rispetto alle aspettative. Tra il club nerazzurro e i Red Devils non sono mancati i momenti di tensione. Marotta e Ausilio, infatti, hanno mantenuto il punto fin quasi all’ultimo, concedendo pochissimo alla controparte. Lo United ha replicato “minacciando” di spostare il mirino su un altro portiere. Significativo a questo proposito che Onana, ieri mattina, fosse regolarmente alla Pinetina per il raduno", spiega il Corriere dello Sport.