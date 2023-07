Pedullà – Onana, Inter non può più tirare la corda: le cifre. Lukaku priorità, la Juve…

Giornata importante in casa Inter perché è arrivata l'accelerata per Onana. Il club nerazzurro - ha spiegato Pedullà a Sportitalia - ha capito di non poter tirare ulteriormente la corda sul portiere. Le cifre finali? 48mln+5 di bonus o 52-53 mln di euro, questi i soldi che i nerazzurri incasseranno per il portiere camerunense che sarà poi sostituito da Sommer e Trubin, uno costa sui sei mln e l'altro una cifra superiore ai dieci mln di cui si parlava inizialmente.