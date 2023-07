CorSera – Onana, oggi United e Inter riprendono i contatti. Lukaku, questa la sensazione

Con molta probabilità questa sarà la settimana decisiva per i destini di André Onana e Romelu Lukaku. Il portiere camerunese è in procinto di passare al Manchester United, mentre il belga è pronto a tornare a Milano, stavolta definitivamente. Come sottolinea il Corriere della Sera, oggi riprenderanno i colloqui con il Manchester United che dopo aver alzato, per ora solo a livello verbale, l’offerta a 45 milioni più 5 di bonus, dovrà formalizzare la proposta decisiva. L’Inter parte da una richiesta di 60 ma verosimilmente a 55 complessivi l’affare si potrà concludere.