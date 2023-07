Ts – Onana saluta, così si sblocca il mercato dell’Inter. Sommer subito. Trubin…

André Onana è sempre più vicino al Manchester United. Nella giornata di ieri c’è stata l’accelerata tra Inter e Red Devils per chiudere la trattativa. L'offerta dello United è arrivata a 55 milioni grazie all’inserimento di alcuni nuovi bonus, soldi che serviranno per finanziare il mercato in entrata nerazzurro.

"Al momento le priorità sono altre e riguardano essenzialmente la necessità di risolvere la questione Lukaku e affrettare lo sbarco alla Pinetina di Sommer in tempo per portarlo in Giappone con i nuovi compagni. Nonostante Trubin, anche grazie ai social, dimostri di seguire in tempo reale quanto accade all’Inter, più facile per l’Inter è arrivare allo svizzero, il cui cartellino costa 6 milioni. Poi si penserà a trattare con lo Shakhtar".