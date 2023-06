Onana, 50 mln dallo United. “L’Inter pensa di accettare al volo per reinvestire tesoretto”

In arrivo l'offerta dei Red Devils per il portiere dell'Inter. Il club nerazzurro vuole chiudere in fretta per completare la rosa

In casa Inter si pensa alle cessioni, in primis quella del portiere Onana. In viale della Liberazione aspettano novità da Manchester per poter chiudere gli altri colpi in entrata. Oltre al sostituto di Onana, Marotta deve trovare una soluzione anche la questione Lukaku con il Chelsea.