Il padre di Carboni: “Il sogno di Valentin è tornare all’Inter. Tutti i giorni…”

Valentin Carboni è in forte ascesa nel Monza. Dopo un inizio non facile, il giovane talento argentino ha trovato minuti e fiducia nella squadra di Palladino. Intervenuto ai microfoni di IFStv, il padre del giocatore, Ezequiel Carboni, ha parlato del futuro del figlio.

"Spero che un domani lo chiami nuovamente l’Inter. Lui ora sta dando tutto per il Monza, perché gli sta dando fiducia il club a partire da quando Galliani l’ha richiesto e la scelta è giusta, giustissima. Ma il suo sogno è diventare un giocatore dell’Inter e quello è per pochi. Lui ha tutti i giorni in testa voler fare bene per ricevere la chiamata da un dirigente o da Inzaghi per fare il ritiro con l’Inter".