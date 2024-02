"Nove palloni toccati nel primo tempo, poi nella ripresa gli sono bastati i primi due tocchi per segnare una doppietta letale e che si aggiunge a gol decisivo nella gara d’andata a San Siro. Da fantasma a supereroe, l’uomo in più per Inzaghi che probabilmente ha consegnato all’Inter lo scudetto. E il duello a distanza con Lukaku, neanche a dirlo l’ha vinto lui".